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Kayseri'de evinde bıçak kazası: Kadın ağır yaralandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kadın, evinin mutfağında bıçağın üzerine düşerek ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evinin mutfağında bıçağın üzerine düşen kadın ağır yaralandı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Seymen Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu İman El H. (19) mutfak dolabından malzeme alırken dengesini kaybederek tezgahın üzerinde bulunan bıçağın üstüne düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kayseri Yaralanma Soruşturma Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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