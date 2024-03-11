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Kayseri'de DEAŞ ve FETÖ Operasyonu: 6 DEAŞ, 3 FETÖ Şüphelisi Yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan terörle mücadele çalışmaları sonucunda 6 DEAŞ ve 3 FETÖ şüphelisi yakalandı. Operasyonlar kapsamında 1 kişi tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce terörle mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 6 DEAŞ, 3 FETÖ şüphelisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 3 - 10 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; DEAŞ terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde yapılan operasyonla 6 şahıs yakalandı. FETÖ terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde ise 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 1'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm

tedbirler alınmaktadır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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