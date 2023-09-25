Kayseri'de çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlının tutuklanmasına karar verildi. Olay, Diyarbakır'da uzman çavuş olduğu öğrenilen ve kardeşinin düğünü için Kayseri'ye gelen U.C.D'yi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen F.B. tarafından gerçekleştirildi. Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Kayseri'de iki grup arasında çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlının tutuklanmasına karar verildi.

Diyarbakır'da uzman çavuş olduğu öğrenilen ve kardeşinin düğünü için Kayseri'ye gelen U.C.D'yi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen F.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.

Zanlı F.B. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı

Mimsin Mahallesi'nde 23 Eylül'de farklı düğün salonlarından çıkan iki grubun içerisinde bulunduğu araçlar kazaya karışmış, kazanın ardından gruplar arasında çıkan kavgada U.C.D ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi bıçakla yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan U.C.D. müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.