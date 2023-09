Kayseri'de 4 Milyon TL'lik Hırsızlık Yapan Şüphelilerden 3'ü Yakalandı

KAYSERİ'de, hırsızlık için girdikleri villadan 4 milyon TL'lik hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 şüpheliden 3'ü, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olay, 1 hafta önce Melikgazi ilçesi Becen Mahallesi'ndeki bir villada meydana geldi. Can Erdem, Ufuk Ş., Murat Ö. ve Servet G., hırsızlık için girdikleri villadan içinde ziynet eşyalarının da bulunduğu 4 milyon TL'lik hırsızlık gerçekleştirdi. Villa sahibinin ihbarı sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda Melikgazi Suç Önleme Büro Amirliği, yaptığı çalışmalarda şüphelilerin Şeker Mahallesi İstasyon 1 Kümeevleri'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde saklandıklarını belirledi. Ekipler, şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon düzenledi. Olay yerine gelen polisi gören 4 şüpheli kaçmaya başladı. Hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Can Erdem, kaçmaya çalışırken polisle yaşadığı arbede sonucu sol omzundan vurularak etkisiz hale getirilirken, Ufuk Ş. ve Murat Ö. ise yaklaşık yarım saat süren takibin ardından yakalandı. Olay yerinden kaçan Servet G.'yi ise yakalama çalışmaları sürüyor. Can Erdem sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer şüpheliler ise polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.