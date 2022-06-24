Kayınpeder cinayeti kamerada: Önce ezdi, sonra tüfekle ateş açtı Kayınpeder cinayeti kamerada: Önce ezdi, sonra tüfekle ateş açtı Kayınpederini ezip tüfekle öldüren damat yakalandı Şişli'de damadın, kayınpederini önce araçla ezip sonra tüfekle vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Kayınpeder cinayeti kamerada: Önce ezdi, sonra tüfekle ateş açtı Kayınpederini ezip tüfekle öldüren damat yakalandı İSTANBUL - Şişli'de damadın, kayınpederini önce araçla ezip sonra tüfekle vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Katil zanlısı damat yakalanırken zanlının kameralara yansıyan görüntülerde önce kayınpederini araçla ezmeye çalıştığı akabinde tüfekle ateş açtığı görülüyor. Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerindeki Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde kayınpederi Mahir Sertçelik'i önce araçla ezip sonra pompalı tüfekle öldüren Ersin S. polis ekipleri tarafından yakalandı. Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde araç ve suç aletiyle birlikte yakalanan damat Ersin S. Emniyetteki sorgusunun ardından "Kasten Öldürme" suçundan adli makamlara sevk edildi. Öte yandan damat Ersin S.'nin kayınpederi Mahir Sertçelik'i öldürdüğü anlar kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde katil zanlısının aracıyla geri geri gelerek yolda yürüyen kayınpederine çarptığı görülüyor. Görüntülerde çarpmanın etkisiyle Sertçelik'in yere düştüğü bu sırada araçtan inen damadın ise ateş ettiği görülüyor. İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - 3. Sayfa Tragger Şişli 3. Sayfa Haberler

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