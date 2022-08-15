Kastamonu haberleri... Kamyona çarpan hafif ticari araç su kanalına düştü Kastamonu gelişmesine göre Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı yönden gelen kamyona çarparak su kanalına düştü. Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç, karşı yönden gelen kamyona çarparak su kanalına düştü. Kaza, Karapürçek ilçesi Kamışlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. idaresindeki 54 AT 138 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen E.N. yönetimindeki 54 AAY 508 plakalı kamyona çarparak su kanalına düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralananın olamadığı kazaya ilişkin ekipler inceleme başlattı. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karapürçek Tragger Sakarya su 3. Sayfa Haberler

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