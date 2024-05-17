Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Kastamonu'da 1 yılda 3 bin 976 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 2 bin 855 adedi maddi hasarlı, bin 121 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olduğu açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından verilen bilgiye göre, Kastamonu'da 2023 yılında toplam 3 bin 976 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 2 bin 855 adedi maddi hasarlı, bin 121 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası oldu. bin 121 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 21 kişi kaza yerinde, 25 kişi de yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti. - KASTAMONU