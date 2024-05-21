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Kartal'da Aşırı Hızla İlerleyen Sürücü Park Halindeki Araçlara Çarptı

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Kartal ilçesinde meydana gelen kazada aşırı hızla ilerleyen bir sürücü, yolun sağında park halinde bulunan iki araca çarptı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kartal'da aşırı hızla ilerleyen sürücü, yolun sağında park halinde bulunan iki araca çarptı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Kartal ilçesi, Atalar Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı Pendik istikametinde saat 00.20 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, A.C. hakimiyetindeki Honda marka 34 UY 2776 plakalı araç, sürücüsünün aşırı hız yapıp otomobiller arasında makas attığı sırada yolun sağında park halindeki iki araca çarptı. Kazada 34 UY 2776 plakalı aracın içindeki sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Araçlar kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, kazayla ilgili de inceleme başlattı.

Görgü tanığı Ayberk Gülbitti, "Siyah araç Caddebostan'tan 140 -150 km hızla makas atarak geliyormuş. Plakayı da şikayet etmişler. Atalar'da iki tane park halindeki araca vurmuşlar. Can kaybı yok. Maddi hasar var" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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