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Son Dakika | Yerli mobil hız tespit sistemiyle jandarma uygulama yaptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Yerli mobil hız tespit sistemiyle jandarma uygulama yaptı Kars'ta jandarma ekipleri bayram öncesi yol kontrol ve uygulamalarını sıklaştırdı.

Yerli mobil hız tespit sistemiyle jandarma uygulama yaptı

KARS - Kars'ta jandarma ekipleri bayram öncesi yol kontrol ve uygulamalarını sıklaştırdı. Jandarma yerli ve milli imkanlarla geliştirilen lazer tabanlı Medar Mobil Hız Tespit Sistemi ile hız tespiti yapıyor.

Kars Jandarma ekiplerince bayram öncesi yapılan yol kontrollerinde kullanılan Medar Mobil Hız Tespit Sistemi, her türlü hava şartlarında, araçta ve seyyar olarak kullanılabiliyor. Gece görüş özelliği sayesinde gece de hız tespiti yapabilen cihaz sayesinde sürücüler de hız sınırlarına uyarak yolculuklarını tamamlıyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca Kars-Ani Ören Yeri karayolunda yapılan trafik kontrollerinde jandarma ekipleri durdurdukları sürücülere trafik kuralları hakkında bilgi veriyor. Sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Kars il Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timlerinin hizmetine sunulan MTS, hız ihlali yapan araçların gece ve gündüz ihlal görüntülerini anlık olarak kayıt altına alıyor. Cihaz, çoklu şerit olan kara yollarında anlık olarak bütün şeritleri takip edebilme özelliğine de sahip bulunuyor.

Kars'ta bayram öncesi yapılan trafik kontrolleri vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. İl jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik timleri kentin birçok noktasında uygulama yapıyor. Jandarma ekiplerince trafik uygulamalarının bayram sonrası da devam edeceği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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