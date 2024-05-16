Üye Girişi
Haberler

Kars'ta Kamyonet Şarampole Uçtu, Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta yağmurlu hava nedeniyle kayganlaşan yolda bir kamyonet şarampole uçtu ve sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kars'ta yoldan çıkan kamyonet şarampole uçarak çamura saplandı. Kaza sonucu kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kars'ta yağmurlu hava beraberinde kazaları getirdi. Yoğun yağmurdan dolayı kayganlaşan kara yolunda bir süt toplama kamyoneti kaza yaptı.

Kaza; Kars-Ani güzergahında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 24 AAT 899 plakalı süt toplama kamyoneti, kaygan zeminde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kars Güvenlik Hava Durumu Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Figen Yüksekdağ, Kobani Davası'nda 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı

 Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti

Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti

 Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

Eşini markette bıçaklayıp katletmişti! Olay anına ait kahreden görüntüler ortaya çıktı

 Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu

Savaşın başından beri böylesi görülmedi! Hizbullah, İsrail'in casus balonlarını vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title