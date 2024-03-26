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Kars'ta Aranan 32 Şahıs Yakalandı

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Kars'ta çeşitli suçlardan aranması olan 32 şahıs yakalandı. Yakalanan 32 kişiden 14'ü tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda; Kasten Öldürme suçundan 17 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.G.(62), Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 13 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası bulunan Y.B.(46), Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 9 yıl 7 ay gün hapis cezası bulunan M.Y.(40), Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 7 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.C.A.(23), Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek suçundan 6 yıl 2 ay gün hapis cezası bulunan G.A.(27), Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumları Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 5 yıl ay 10 ay hapis cezası bulunan Ö.K.(26), Kasten Yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.H.(25), Dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan T.G.(55), Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 3 yıl 3 ay hapis cezası bulunan İ.Ö.(51), Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumları Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.G.(29), Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan T.Y.(29), Hakaret-Kadına Karşı Basit Yaralama suçundan 1 yıl 1 ay 14 gün hapis cezası bulunan C.A.(36), Basit Yaralama suçundan 9 ay hapis cezası bulunan S.B.(45) ve Tehdit suçundan 7 ay 15 gün gün hapis cezası bulunan C.Y.(42)'nin tutuklanarak cezaevine gönderildi. 18 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı..

Ayrıca yapılan uygulamalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tabancaya ait 3 adet şarjör ve 22 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, kurusıkı tabancaya ait 2 adet şarjör ve 9 adet kurusıkı fişeği ile 1 adet bıçak ele geçirildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kars 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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