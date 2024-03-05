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KARDEMİR'de Trafo Patlaması: 3 İşçi Yaralandı

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Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (KARDEMİR) enerji tesislerinde meydana gelen trafo patlaması sonucu 3 işçi yaralandı. Yaralanan işçiler tedavi altına alındı ve sağlık durumları iyi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında (KARDEMİR) trafo patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, KARDEMİR'de enerji tesislerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle trafoda patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada işçiler R. Ö., M. K., E. İ. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Vücutlarında yanıklar oluşan işçiler, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan 3 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabük Kaza Enerji 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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