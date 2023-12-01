Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Gözaltına Alındı
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, F.K'nin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı bilgisine ulaştı. Operasyonda 2 cam kavanoza doldurulmuş 250 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan F.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte F.K'nin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, şüphelinin adresine yaptığı operasyonda 2 cam kavanoza doldurulmuş 250 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan F.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.