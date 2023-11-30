Karaman'da 250 Gram Esrar Maddesi Ele Geçirildi

Karaman'da jandarma ekiplerin bir adrese düzenlediği operasyonda 250 gram esrar maddesi ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde; il merkezinde ikamet eden F.K. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve bu uyuşturucu maddeleri uyuşturucu kullanan şahıslara sattığı bilgisine ulaşıldı. Adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, yaptığı aramada 2 adet cam kavanoza doldurulmuş satışa hazır halde 250 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Yetkililerden yapılan açıklamada, "İlimizde uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlara kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam edilecektir" denildi. - KARAMAN