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Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Gözaltına Alındı

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Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şehir merkezinde bulunan bir araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehir merkezinde yaptıkları operasyonda 2 şahsın bulunduğu araçta ve şahısların üzerinde yaptıkları aramada, 0,8 gram esrar, 24,5 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen toz madde, birer adet uyuşturucu kullanma aparatı, şarjör ve şarjör içerisinde 3 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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