Üye Girişi
Haberler

Karabük'te Jandarma Ekipleri Tarafından Uyuşturucu Operasyonu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te Jandarma ekipleri tarafından yapılan üst aramasında bir şahsın üzerinden 107 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Karabük'te Jandarma ekiplerinin üst araması yaptıkları bir şahsın üzerinden 107 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, kentte icra edilen faaliyette 1 şahsın üzerinde yapılan aramada 107 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs, ifadesinin ardından sevk edildiği savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Karabük Güvenlik Uyuşturucu 3.Sayfa Güncel Haberler

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı

 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı

 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı

 Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı

Evinde yasak aşk kaçamağı yapan kadın, kocasına yakalandı! Bıçak ve boru anahtarıyla dehşet saçtı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title