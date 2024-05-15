Karabük'te Jandarma Ekipleri Tarafından Uyuşturucu Operasyonu
Karabük'te Jandarma ekipleri tarafından yapılan üst aramasında bir şahsın üzerinden 107 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Karabük'te Jandarma ekiplerinin üst araması yaptıkları bir şahsın üzerinden 107 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, kentte icra edilen faaliyette 1 şahsın üzerinde yapılan aramada 107 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıs, ifadesinin ardından sevk edildiği savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK