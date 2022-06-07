Kapkaç şüphelisi polis ekiplerince yakalandı - Haberler

Kapkaç şüphelisi polis ekiplerince yakalandı Eskişehir'de bir kapkaç olayının şüphelisi, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Eskişehir'de bir kapkaç olayının şüphelisi, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'de farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık konularını aydınlatmak amacı ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi'nde özel ekip kuruldu. Ekibin yapmış olduğu uzun süreli saha ve kamera çalışmalarında Tepebaşı İlçesi'nde meydana gelen kapkaç olayını B.A. isimli şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli B.A., ekiplerin çalışmaları sonucu Odunpazarı İlçesi'nde yakalandı. Şahıs hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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