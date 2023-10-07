Kamyonun çarptığı Suriyeli ailenin kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Gaziantep'te freni boşalan kamyonun çarptığı kazada hayatını kaybeden Suriyeli ailenin, yola çıkmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ailenin eşyalarını toparlayıp minibüse koyduğu ve kendi aralarında gülüştükleri görüldü.

KAZADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gaziantep'te, freni boşalan kamyonun ışıklarda bekleyen 1 minibüs ve 2 otomobile çarptığı kazada hayatını kaybeden Suriyeli ailenin, yola çıkmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde ailenin eşyalarını toparlayıp minibüse koyduğu ve kendi aralarında gülüştükleri görüldü.

Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP,