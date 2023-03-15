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Kalkış yapmaya çalışan uçak park halindeki uçağın kanadına çarptı

3. Sayfa Haberleri

- Kalkış yapmaya çalışan uçak park halindeki uçağın kanadına çarptı Romanya'daki Suceava Stefan cel Mare Uluslararası Havaalanı'nda kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağı, park halindeki başka bir yolcu uçağının kanadına çarptı.

- Kalkış yapmaya çalışan uçak park halindeki uçağın kanadına çarptı

SUCEAVA - Romanya'daki Suceava Stefan cel Mare Uluslararası Havaalanı'nda kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağı, park halindeki başka bir yolcu uçağının kanadına çarptı.

Romanya'nın Suceava şehrindeki Suceava Stefan cel Mare Uluslararası Havaalanı'nda dün Wizz Air Havayolları'na ait 2 Airbus A320 tipi yolcu uçağının kanatları çarpıştı. Almanya'nın Dortmund şehrine gitmek üzere Suceava Stefan cel Mare Uluslararası Havaalanı'ndan kalkış yapmaya çalışan yolcu uçağı, park halindeki diğer bir yolcu uçağının kanadına çarptı. Kazada yolculardan ya da mürettebattan yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Romanya 3. Sayfa Güncel Haberler

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