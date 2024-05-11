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Kağıthane'de sağanak yağış sonrası zincirleme kaza: 4 yaralı

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Kağıthane'de meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi sağanak yağış sonrası yaralandı. Kazada 3 araç birbirine çarptı ve trafik lambasına oturdu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kağıthane'de sağanak yağış sonrası meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Çilem Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağanak yağış sonrası Anıl İçköprü isimli sürücünün kullandığı 34 HCU 818 plakalı araç sürücüsünün hakimiyetinden çıktı. İçköprü aracıyla önce 34 FNE 209 plakalı arabaya, ardından 34 GM 6008 plakalı bir diğer otomobile vurdu. Araç, çarpmanın etkisiyle önünde bulunan trafik lambasına oturdu. Kazada Anıl İçköprü, yanında bulunan yolcu ve Alparslan Salan hafif şekilde yaralandı. İçköprü'nün çarptığı bir diğer araçtaki vatandaş da yaralandı. Yaralılardan 3'ü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

"Işıklarda aramıza daldı"

Kazaya karışan araç sürücüsü Şener Battal, "Ben kırmızı ışıkta durmuştum. Mavi araç, yanımdan bana vurarak sekti ve siyah arabayı da bu hale getirdi. Siyah araba da ışıklarda duruyordu. Işıklarda aramıza daldı. Bana vurunca yavaşladı. Kaza yola da taşabilirdi. Siyah arabanın şoförü belinin ağrıdığını söyledi. Kontrol ve iç kanama riskinden dolayı hastaneye gitti. Mavi arabanın sürücüsü de 10 dakika kadar baygın kaldı. Yanında küçük bir çocuk vardı. O da ayağını vurduğu için tedirgindi. Hepsini ambulans hastaneye götürdü" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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