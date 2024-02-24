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Kağıthane'de Bekçilere Saldırı: Bir Bekçi Yaralandı

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Kağıthane'de çarşı ve mahalle bekçileri, şüpheli gördükleri motosikletli 2 kişiyi durdurmak istedi. Ancak şahıslar uyarılara rağmen durmayarak bekçilere ateş açtı. Bir bekçi yaralanırken, saldırganlar polis tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Kağıthane'de çarşı ve mahalle bekçileri devriye atarken şüphe üzerine motosikletli 2 şahsı durdurmak istedi. Uyarılara rağmen dur ihtarına uymayan şahıslar bekçilere ateş açarak kaçmaya başladı. Saldırı sonucu bir bekçi yararlanırken iki saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Olay saat 00.15 sıralarında Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çarşı ve mahalle bekçileri devriye attığı esnada bir motosiklet üzerinde seyreden iki şahıstan şüphelendi. Şüphe üzerine durdurulmak istenen şahıslar tüm uyarılara rağmen durmayıp bekçilere ateşle karşılık verdi. Ateş açılması sonucu bir bekçi yaralandı. Şahıslar bekçiyi vurduktan sonra kaçmaya çalıştı ancak polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralanan bekçi olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kağıthane Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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