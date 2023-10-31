Kadirli'de Asayiş Uygulaması: 14 Zanlı Tutuklandı

Kadirli ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 zanlıdan 14'ü tutuklandı. Uygulamalarda ruhsatsız tabancalar, çalıntı cep telefonu, gümrük kaçağı tütün ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kadirli ilçesinde, asayiş uygulamalarında çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı.

Çalışmalarda, ruhsatsız 4 tabanca, çalıntı olduğu değerlendirilen cep telefonu, gümrük kaçağı 88 kilogram tütün, 13 bin 400 boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.