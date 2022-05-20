Jandarmadan kumar oynanan iş yerine operasyon - Haberler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kumar oynandığı tespit edilen iş yerine düzenlenen operasyonda jandarma ekipleri iş yeri sahibi ve kumar oynayan iki kişi hakkında işlem yaptı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Ereğli'de bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda iki kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Kumar oynayan iki kişi ile iş yeri sahibi hakkında idari işlem yapılırken, kumar oynanan 450 TL para ile oyun kağıtlara el konuldu. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa