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Jandarma Teşkilatı'nın 185. Yıl Dönümü Kutlamalarında Yamaç Paraşütü Etkinliği

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Jandarma Teşkilatı'nın 185. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Burdur Gölü kenarında yamaç paraşütü ile iniş gerçekleştirildi. 10 yamaç paraşütçüsü ve jandarma personeli havada Türk bayrağı açarak etkinliği renklendirdi. İl Jandarma Komutanı ve Komutan Yardımcısı da paraşütle iniş gerçekleştirdi. Programa Burdur Valisi, protokol üyeleri, jandarma personeli ve vatandaşlar katıldı.

Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 10 yamaç paraşütçüsü ve jandarma personeli tarafından havada Türk bayrağı açarak Burdur Gölü kenarına yamaç paraşütü ile iniş gerçekleştirildi. Burdur il Jandarma komutanı ve komutan yardımcısı da paraşütle iniş gerçekleştirdiler.

Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci yıl dönümü nedeniyle ülkede birçok farklı etkinlik gerçekleştirildi. Burdur'da ise Burdur İl Jandarma Komutanlığı ve Türk Hava Sporları Federasyonu Burdur Temsilciliği ve Yamaç Paraşütü Burdur Spor Kulübü tarafından ortak yamaç paraşütü etkinliği gerçekleştirildi.

Burdur Gölü kenarında bulunan Avşar Tepe'den atlayan yamaç paraşütçüleri ile jandarma personeli Burdur Gölü üzerinde süzülerek Halk Plajı'na indiler. Havada Türk bayrağı ve Jandarma'nın kuruluş yıl dönümü ile ilgili pankart açan paraşütçüleri Halk Plajı'nda izleyenler büyük coşku ve alkış ile karşıladı. Paraşütle atlayanlar arasında İl jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ve İl jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Hatipoğlu da vardı.

Atlayış sonrası konuşan Burdur Valisi Türker Öksüz, "Jandarma Teşkilatımızın 185'inci yıl dönümünü kutluyoruz. Teşkilatımız 185 yıldır özellikle kırsal alanda kendi sorumluluk bölgesinde suçlu ve suçluyla mücadelede çok önemli hizmetler verdi. Jandarma teşkilatımız ülkemizin en ücra noktasına kadar vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için önleyici kolluk hizmetlerinden, adli hizmetlere ve diğer hizmetlere kadar çok geniş bir yelpazede vatandaşımızın huzurunu temin etmeye yönelik şimdiye kadar fedakarca ve çok büyük gayretle çalışmalarda bulundu. Biz jandarma teşkilatımızla gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Hakikaten ülkemize çok önemli katkılarda bulundu ve 185 yıldır başarıyla bunu yerine getiriyor. Tabii teşkilatımız terörden genel asayişin korunmasına, trafiğe kadar çeşitli alanlarda hizmet veriyor. Görevi başında, görevini yaparken şehit olan jandarma teşkilat mensuplarımıza huzurlarınızda rahmet ve minnetle anıyorum. Teşkilatımızdan gazi olan mensuplarımızda sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Bugün tabii 185'inci yıl etkinliklerinden birinden hep bir aradayız. Yamaç paraşütü faaliyeti burada icra edildi. 10 tane yamaç paraşütü katıldı. Amacımız tabii bu vesile ile teşkilatımızın bu önemli gününü renkli etkinliklerle kutlamak. Bu etkinliğe katılan tüm yamaç paraşütçülerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Jandarma teşkilatımızın tekrar 185'inci yıl dönümünü kutluyorum. Onlara bundan sonraki görevlerinde üstün başarılar diliyorum" dedi.

Paraşütle atlayış gerçekleştiren İl Jandarma Komutan Albayı Mustafa Güder ise deneyimi hakkında, "İlk defa böyle bir atlayış yapıyorum. Zevkli olduğunu duyuyordum ancak ilk defa burada deneyimledim. Korkulacak hiçbir şey yok. Herkesin denemesini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Programa; Burdur Valisi Türker Öksüz, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder, protokol üyeleri, jandarma personelleri ve aileleri, vatandaşlar katıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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