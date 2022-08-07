Jandarma haber verdi belediye ekipleri kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarma haber verdi belediye ekipleri kurtardı

Jandarma haber verdi belediye ekipleri kurtardı

Hakkari'nin Dilektaşı köyünde jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine harekete geçen belediye ekipleri, aracın çarpığı yaralı yavru köpeği kurtardı.

 - Güncelleme:

Hakkari'nin Dilektaşı köyünde jandarma ekiplerinin haber vermesi üzerine harekete geçen belediye ekipleri, aracın çarpığı yaralı yavru köpeği kurtardı.

Hakkari'de mesai gözetmeksizin çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu defa da bir can dostu kurtarmak için 70 kilometre yol aldılar. Hakkari Şehir merkezine 70 kilometre uzaklıkta bulunan Dikilitaş Jandarma Karakolundan gelen haber üzerine yola çıkan ekipler, araç çarpması sonucu yerde yatan yavru köpeğe olay yerinde ilk müdahaleyi yaptılar. Arka ayaklarında derin yaraların ve patilerinde ise kırık olduğunu tespit eden ekipler, cerrahi ve medikal tedavilerini yaptıktan sonra yavru köpeği askeri personele teslim edip Hakkari'ye geri döndüler. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Hakkari 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title