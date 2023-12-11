İznik'in Tacir Mahallesi'nde bulunan bir evde yaşlı bir adamın evinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, kısa sürede müdahale edilerek faciaya engel olundu.

İznik'te yaşlı adamın evinde meydana gelen yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, İznik'in Tacir Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Sabri K. (71) evinde otururken oturma odasında bulunan prizden dumanlar çıkmaya başladı. Dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı. Sabri K. alevlerin çıktığını görünce durumu 112 Acil Servisine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletmeye bağlı arazöz sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, kısa sürede söndürülmesi muhtemel bir faciayı önledi. - BURSA