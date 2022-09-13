Yolcu minibüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 1 öldü, 6 yaralı 3. Sayfa Haberleri Yolcu minibüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 1 öldü, 6 yaralı İzmir'in Çiğli ilçesinde, servis minibüsü ile yolcu minibüsünün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişide yaralandı. Yolcu minibüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 1 öldü, 6 yaralı İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesinde, servis minibüsü ile yolcu minibüsünün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişide yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, 18.00 sıralarında Çiğli ilçesi bağlı Egekent otobüs son durakları yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Yıldız idaresindeki 35 M 8536 plakalı yolcu minibüsü yolcu indirdiği sırada Mustafa Kılıç idaresindeki 45 DK 304 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. O sırada yolcu minibüsünden inen Bülent Ünal, servis minibüsünün altında kalarak sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, 110 AKS ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde servis minibüsünün altında kalan Bülent Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 6 kişi yaralandı Meydana gelen kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince bölgede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Akın Küçükkurt 3. Sayfa Haberler

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