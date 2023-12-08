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İzmir'de yabancı uyruklu göçmenler botları batınca kurtarıldı

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde yurtdışına kaçmaya çalışırken botları batan 3 yabancı uyruklu göçmen yakalanarak kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yurtdışına kaçmaya çalışırken botları batan 3 yabancı uyruklu göçmen yakalanarak kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yurtdışına kaçmaya çalışırken botlarının batmasıyla mahsur kalan 3 yabancı uyruklu düzensiz göçmen, Bahadır Adası yakınlarında bulunan kayalıklara sığındı. Kayalıklara sığınarak hayatta kalmaya çalışan göçmenler, Seferihisar Deniz Polisleri tarafından yakalanarak kurtarıldı. Göçmenler, işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi'ne götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Seferihisar Göçmen İzmir Kurtarma İzmir Göçmenler 3. Sayfa Dünya Güncel Haberler

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