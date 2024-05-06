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İzmir'de tır kazası: 74 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

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İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kalan 74 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın altında kalan 74 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Olay, Halkapınar Mahallesi'ndeki Gıda Çarşısı'ndan meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Birgül Kodaloğlu'na (74) tır çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yaşlı kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kodaloğlu'nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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