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İzmir'de Suç Örgütlerine Operasyon: 15 Tutuklama

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İzmir'de, iki ayrı suç örgütüne yönelik "MAHZEN 13" operasyonunda elebaşlarının da aralarında olduğu toplamda 15 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; geçtiğimiz salı günü, örgüt liderliğini M.H ile T.A.'nın yaptığı birbiri ile bağlantılı iki ayrı suç örgütüne yönelik "MAHZEN 13" operasyonu gerçekleştirilmişti.

Örgüt liderlerinin de aralarında olduğu 15 şüpheli tutuklandı

Liderliğini M.H. isimli şüphelinin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda; adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli ev hapsine çarptırılırken, 4 şüpheli de adli kontrol şartıyla salıverildi. 9 şüpheli ise tutuklandı. Liderliğini T.A. isimli şahsın yaptığı suç örgütünden adli makamlara sevk edilen; 1 şüpheli ev hapsine çarptırılırken, 1 şüpheli de adli kontrol şartı ile salıverildi. 6 şüpheli ise tutuklandı. Düzenlenen her iki operasyon kapsamında aralarında örgüt liderleri M.H. ve T.A.'nın da bulunduğu toplam 15 şüpheli tutuklandı.

Suç örgütlerine yönelik 40 adres ile 7 araçta yapılan aramalarda da 2 adet otomatik tabanca, 10 adet tüfek, 16 adet tabanca, 75 adet fişek, 43 adet kartuş, 5 adet senet, bir miktar uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Tutuklama Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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