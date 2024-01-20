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İzmir'de Interpol tarafından aranan Kazakistanlı şüpheli yakalandı

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İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu şüpheli İzmir'de polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin uluslararası suç örgütüne üye olma, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, yolsuzluk gibi suçlardan arandığı belirtildi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Kazakistan uyruklu şüpheli İzmir'de yakalandı.

İnterpol'ün hakkında "uluslararası organize suç örgütüne üye olma", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama", "yolsuzluk" suçlarından kırmızı bültenle aradığı O.O'nun İzmir'de olduğunun tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri; Kazakistan'da ve uluslararası alanda birçok suça karıştığı ve İzmir'de kılık değiştirerek suç faaliyetleri içerisinde bulunduğu anlaşılan şüpheli O.O'nun bulunabileceği tespit edilen iki farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin, düzenledikleri operasyonla şüpheli O.O yakalandı.

İşlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan O.O'nun sınır dışı işlemlerine devam edildiği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kazakistan İzmir Uluslararası Polisiye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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