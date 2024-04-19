İzmir'de çıkan kavgada tabancayla yaralanan adam hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada tabancayla yaralanan 3 çocuk babası 35 yaşındaki adam, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde 2. Kadriye Mahallesi'nde K.E. (51), oğulları E.E. (33) ve A.E. (30) ile husumetli oldukları Halil Kızıltepe (35) arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Kızıltepe, tabancayla açılan ateş sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince durumu ağır olan Kızıltepe, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kavgayı gören iki ailenin yakınları arasında çıkan arbedeye ise müdahale için çevik kuvvet polisleri de sevk edildi. Polisler, K.E.'yi gözaltına alırken, olay sonrası kaçan E.E. ve A.E.'nin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Hastanede kalbi 3 kez duran ve doktorların müdahalesiyle tekrar hayata döndürülen Kızıltepe, tedavi sürecinin devamında yapılan tüm müdahalelere rağmen ilerleyen saatlerde yaşam mücadelesini kaybetti. 3 çocuk babası Kızıltepe'nin ölüm haberini alan yakınları hastanede büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR