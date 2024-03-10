Üye Girişi
Haberler

İzmir'de 91 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:

İzmir'in Dikili ve Selçuk ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 20'si çocuk 91 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucunda göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından il Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

İzmir'in Dikili ve Selçuk ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 20'si çocuk 91 düzensiz göçmen, hem karada hem de denizde yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 9 Mart günü saat 01.30 ve 03.45 sıralarında Dikili ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) ve Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905)tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçildi. Her iki olayda da lastik botlar içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istediği belirlenen 15'i çocuk 79 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı gün saat 07.50'de ise, Selçuk ilçesi Efes Sahili'nde görevli Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-14) tarafından karada bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ile müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 5'i çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan toplam 91 göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından il Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dikili Selçuk İzmir İzmir Sahil Güvenlik Göçmenler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Beydağ adayı Mustafa Bekar kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Beydağ belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Bergama adayı Halit Gül kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Bergama belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Muğla Marmaris Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla Marmaris adayı Ayşe İnanma kimdir? Saadet Partisi Bayraklı adayı Vedat Kolukısa kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Bayraklı belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Muğla Köyceğiz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla Köyceğiz adayı Ahmet Ukaş kimdir? Saadet Partisi Bayındır adayı Fatma Dündar kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Bayındır belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Balçova adayı Seyfullah Özbek kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Balçova belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Muğla Kavaklıdere Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla Kavaklıdere adayı Adalet Aydın Sözkesen kimdir? Saadet Partisi Aliağa adayı Mahmut Koç kimdir? 2024 Saadet Partisi İzmir Aliağa belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yenimahalle adayı Mustafa Aydın kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Yenimahalle belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Sincan adayı Öztürk Korkmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Sincan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Pursaklar adayı Seyit Mehmet Karagülle kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Pursaklar belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Polatlı adayı Nasuh Reşat Ayar kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Polatlı belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Muğla Fethiye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Muğla Fethiye adayı Hasan Yıldırım kimdir? Saadet Partisi Nallıhan adayı Hilmi Aydoğdu kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Nallıhan belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title