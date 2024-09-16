İstanbul Kartal'da Silahlı Kuyumcu Soygunu: 1 Milyon Lira Değerinde Altın Çalındı

Kartal'da cadde üzerindeki bir kuyumcu dükkanının kepenk ve kapı kilitleri eli silahlı şahıslar tarafından levye ile kırılarak soyuldu. Hırsızlar, 1 milyon değerinin üzerinde altınları çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, İstanbul Kartal İlçesi, Cevizli Mahallesi'nde geçtiğimiz gün saat 04.50 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, gece yarısı kuyumcunun kapalı olmasını fırsat bilen eli silahlı hırsızlar kuyumcu dükkanının kepenk ve kapı kilitlerini levye ile kırıp içeri girdi. Hırsızlar, tezgah ve vitrin camlarını kırarak yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altını çaldı. Dükkanın yanındaki apartmanda oturan bazı vatandaşlar hırsızların üzerine ne buldularsa attı. Hırsızlığa gelen şahıslar alarmın çalması ve bazı vatandaşların bağırışları üzerine silahla çevredeki vatandaşlara ateş ederek panikle olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından silahlı soygunla ilgili inceleme başlatıldı. Soygun anları ise kuyumcunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hırsızlığa gelen şahısları soğan atarak durdurmaya çalıştı

Hırsızlığın yaşandığı sırada balkonda olan ve dükkanın bazı şahıslar tarafından soyulduğunu gören bir vatandaş balkonda bulunan soğanları atarak hırsızlığı önlemeye çalıştı. Vatandaşların durumu fark ettiğini gören eli silahlı hırsızlar, kendilerine soğan atan kadına birkaç el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ayrıca rasgele ateş edilen mermilerden biri sabah hayvanlara mama vermek için kalkan bir vatandaşın evinin camına isabet etti.

"1 milyonun üzerinde kayıp var"

Dükkan sahibi Bahattin Gündüz, "Gece saat 04.49 civarı kimliği belirsiz 5 kişi tarafından dükkanın önüne arabayla geliyorlar. 4 kişi arabadan çıkarak, bunlar silahlı 3-4 kişi kapıyı kepenkleri zorluyor ve levyelerle girmeye çalışıyorlar. Komşulardan görüp bağıranlara ateş ediyorlar. Yoldan geçenleri ateş ediyorlar. Taksi kornalarına basıp hırsız var diyenlere ateş ediyorlar. Bir kişi önden, diğer kişi de arkadan girerek içeriye girerek yağmalıyorlar. Hırsızlar girip gürültü yapınca camı kırınca büyük bir ses yapıyor bir de alarm yoğun bir şekilde yüksek volümlü çalınca herkes ne oluyor diye dışarı çıkınca hırsızları görüyor burada hırsız var diye bağıranlar sağ olsun komşularda elinde geldiğince kimi saksı atıyor, kimi kavanoz atıyor kimi bağırıyor hırsız var diyor. Onlar kim ne yaptıysa onlara tepki olarak ateş ediyor. Bunlar ilk defa soygun yapmıyorlar. Envanter sayımı yapmadım ama 1 milyonun üzerinde kayıp var" dedi.

"2 tane soğan attım "

Olayı gören vatandaşlardan Emine Ocak Demet, "Bir sese uyandık. Kuyumcuyu soyuyorlardı. Esnaf bağırınca ben de soğan aldım, 2 tane soğan fırlattım. Onlar da silahı bize doğrultular, sıktılar. İki tane soğan attım, zaten bulduğumuz ne varsa atıyorduk, bundan sonra arabaya binip kaçtılar. Aklıma o anda soğan atmak geldi, ayrıca ne yapıyorsunuz diye bağırdım. Onlar da silahı bize doğrulttu ben de içeri kaçtım" dedi.

'Kaçarken bana kurşun sıktılar"

Evine mermi isabet eden Tufan Ertuğrul, "Sabahleyin kedinin mamasını vermeye kalktım saat beşe beş vardı. Baktım levye ile kuyumcuyu soymaya çalışıyorlardı, kepengi kaldırmaya çalışıyorlar. Ben buradan bağırdım polis geliyor kuyumcu soyuyorlar diye. Sonra kaçtılar kurşun sıktılar bana kaçarken. Ben de kenara çekildim kurşun cama geldi az daha dursam bana gelebilirdi" dedi. - İSTANBUL