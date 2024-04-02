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İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, gece kulübü yangınında incelemelerde bulundu

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İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünde incelemelerde bulundu.

Beşiktaş'ta bulunan 16 katlı binanın -1 ve -2. katında gece kulübü olarak işletilen ve tadilatta olduğu söylenen alanda yangın çıkmış, olayda 29 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken 8 kişi de gözaltına alınmıştı.

Soruşturma sürerken İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerine gelerek incelemede bulundu. Aktaş, incelemelerin ardından olay yerinden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Zafer Aktaş Beşiktaş İstanbul Güvenlik Soruşturma 3.Sayfa Güncel Haberler

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