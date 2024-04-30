İstanbul'da PKK Terör Örgütü İçerisinde Faaliyet Yürüten 5 Şüpheli Yakalandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 8 şüpheli tespit edildi. Operasyon sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da PKK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 8 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL