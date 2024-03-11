İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 67 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 67 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 31 bin 112'ye yükseldi.

İsrail ordusu 157 gündür Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 7 saldırıda 67 kişinin hayatını kaybettiği, 106 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 112'ye, yaralı sayısının ise 72 bin 760'a yükseldiği belirtildi. İsrail'in engellemeleri nedeniyle yardım tırlarının kısıtlı olarak giriş yaptığı Gazze Şeridi'nde açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25'e yükseldi. - GAZZE