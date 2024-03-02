İsrail'de binlerce kişi esir anlaşması talebiyle yürüyor

İsrail'in Gazze Şeridi sınırında yer alan Re'im kasabasında toplanan binlerce kişi, esir anlaşması talebiyle Kudüs'teki Başbakanlık Konutu'na yürüyor.

İsrail'de esir protestoları ve Başbakan Binyamin Netanyahu'ya tepkiler sürüyor. Gazze Şeridi'nde esir tutulanların yakınları ve onlara destek vermek isteyen binlerce kişi Gazze Şeridi sınırında yer alan Re'im kasabasında toplanarak Kudüs'teki Başbakanlık Konutu'na yürüyüş başlattı. Hükümetten esir anlaşması talep eden göstericiler, üstünde esirlerin fotoğraflarının olduğu "onları hemen evlerine geri getirin" yazılı pankartlar taşıyarak Netanyahu hükümetine tepki gösterdi. - TEL AVİV