Sahte ilan üzerinden gördüğü aracı almak için Isparta'ya gelen vatandaş 883 bin TL dolandırıldı.

Sahibinden.com adlı sitede gördüğü aracı satın almak üzere Kocaeli'den Isparta'ya gelen A.Ü isimli vatandaş, telefonla görüştüğü şahsın hesabına 883 bin TL gönderdi. Isparta'ya gelerek otomobilin gerçek sahibi olmadığını ve dolandırıldığını anlayan A.Ü polise şikayette bulundu.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 883 bin TL gönderilen hesaba bloke konuldu.

Öte yandan, vatandaşın mağduriyetinin giderildiği ve şüpheli şahısların tespiti ve yakalanması için gerekli çalışmalar devam ettiği bildirildi. - ISPARTA