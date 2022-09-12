Isparta haber! Gönen'de okul servisleri denetlendi

Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekiplerince ; 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın ilk ders zilinin çaldığı günde okul servislerini denetlediler. Durdurulan okul servislerindeki öğrenci ve şoförlerin uyması gereken kurallar bir kez daha uygulamalı olarak anlatıldı.

Trafik ekiplerinin İlçe Merkezi'nde okul servislerini denetlediler. Ekiplerce, durdurulan araçların eksikleri varsa uyarıldı, öğrenciler ve şoförler uyması gereken kurallar konularında bir kez daha uygulamalı olarak anlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; " Okulların açılması ile birlikte artan servis taşımacılığı konusunda her gün denetimlerimiz devam edecek. Bugün yapılan uygulamalarda şoför esnafı eksikleri konusunda uyarıldı, ileri ki günlerde gerekirse eksiği bulunan ve mevzuat uymayan servis aracı olursa trafik men edilecektir. Öğrenci kardeşlerimizin de servislerde mutlak emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldılar" denildi. - BALIKESİR