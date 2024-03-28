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Isparta'da Narkotik Suçlarla Mücadele Operasyonunda 56 Şüpheliye Adli İşlem

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Isparta'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince gerçekleştirilen "Narkoçelik" operasyonunda 56 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. 8 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü NARVAS (Narkotik Vaka Analiz Sistemi) Projesi sayesinde 112 Acil Çağrı Merkezi ve UYUMA aplikasyonu üzerinden alınan narkotik suçlara ilişkin ihbarlar ile bu ihbarların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle çalışma gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Vatan ve Zafer Mahallelerinde başlatılan çalışmalar neticesinde 15 Ocak 2024 tarihinde Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçu şüphesi altında bulunan 11 şüpheliye yönelik fiziki ve teknik takip başlatıldı.

İki buçuk ay süren fiziki ve teknik takip neticesinde gerçekleştirilen operasyo sonucunda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 8'i sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca operasyon çerçevesinde bin 652 kullanımlık muhtelif uyuşturucu veya uyarıcı madde ele geçirilerek, 45'i "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan, 11'i "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan olmak üzere Toplam 56 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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