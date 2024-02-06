İspanya'da çiftçiler AB tarım politikalarını protesto etti

İspanya'da çiftçiler, Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarını protesto etmek amacıyla soka indi. Çiftçiler, birçok bölgede yolları kapattı.

Avrupalı çiftçilerin protestoları devam ediyor. İspanya'da çiftçiler, Avrupa Birliği'nin (AB) tarım politikalarını protesto etmek amacıyla sokağa indi. Traktörleri ile başta başkent Madrid olmak üzere Katalonya, Andalucia, Valencia, La Rioja, Kastilya-La Mancha ve Kastilya Leon bölgelerinde yolları kesen çiftçiler, Malaga Limanı'nı ve Valladolid'deki büyük bir toptancı pazarını abluka altına aldılar. Çiftçiler, traktörlerine "Bizim sonumuz sizin açlığınız olacak" yazılı pankart astı.

Çiftçiler, ürünleri için adil fiyat ve bürokrasinin azaltılmasını talep ederek, AB'nin Yeşil Anlaşma'yı gözden geçirmesi çağrısında bulundu. Çiftçiler, üretim maliyetlerindeki artış, sıkı çevre düzenlemeleri ve haksız rekabet arasında ezildiklerini belirterek, Yeşil Anlaşma'nın kendilerini verimli toprakları terk etmeye, böcek ilaçlarını ve gübreleri büyük ölçüde azaltmaya zorladığını ve et tüketimine bir saldırı olduğu açıkladı.

Protestoların 22 Şubat'a kadar devam etmesi planlanıyor

Asaja Genç Çiftçiler Tarım Derneği'nin de aralarında bulunduğu bir çok çiftçi sendikası, perşembe gününden itibaren protestolarına başlayacaklarını ve 22 Şubat'a protestolarına devam edeceklerini duyurdu.

Asaja Genç Çiftçiler Tarım Derneği Başkan Yardımcısı Donanciano Dujo yaptığı açıklamada, "Şikayetlerimizi gerçekçi bir şekilde anlatmaya çalışıyoruz Kent ve bölge düzeyini aştıktan sonra protestoları ulusal düzeye taşıyacağız ve ardından Brüksel'e gideceğiz" dedi.

AB, pestisit kullanımını azaltma planından vazgeçti

AB ülkelerindeki çiftçiler, AB'nin Yeşil Anlaşması'nın içerdiği pestisit ve herbisit yasaklarına ve Brezilya ile Arjantin'den daha fazla sığır eti ithal edilmesini sağlayacak yeni bir anlaşmaya karşı çıkarken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa genelindeki çiftçi protestolarının ardından tarım ilacı (pestisit) kullanımını azaltma planından vazgeçildiğini açıkladı.

Hayvan refahıyla ilgili katı kurallara bağlı olmadıkları için söz konusu ülkelerle rekabet etmenin son derece zor olduğunu belirten çiftçiler, çelişkili politikalar sonucu tarım endüstrisi, hem gıda üretimini artırmaya hem de tarımın çevre üzerindeki etkisini azaltmaya çalışıyor. - MADRİD