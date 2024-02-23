İskenderun'da Kaçak Sigara Operasyonu: Bin 400 Paket Ele Geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince bir ikametgaha düzenlenen operasyonda bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığı önlemek amacıyla İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesinde bulunan bir ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda bin 400 kaçak paket sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak R.T hakkında işlem yapıldı. - HATAY