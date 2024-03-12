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İngiliz dizi Yıldızı Liam Trimmer, kendi nişan töreninde geçirdiği kaza sonrası atardamarı yırtıldı, ağır kanama geçiren oyuncu hayatını kaybetti

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İngiliz 'Wanted Down Under' dizisinin yıldızı ve aynı zamanda polis memuru olan Liam Trimmer, nişan töreninde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Trimmer, kutlama sırasında boğazındaki atardamarı kesildi ve sağlık ekipleri gelene kadar arkadaşları ve aile üyeleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ancak 29 yaşındaki yıldız, sağlık ekipleri gelene kadar hayatını kaybetti. Kazanın detayları henüz açıklanmadı.

İngiliz "Wanted Down Under" yıldızı Liam Trimmer , kendi nişan töreninde yere düştü. Kaza sırasında boğazındaki atardamar yırtılan Trimmer, hayatını kaybetti.

Film yıldızlığının yanı sıra polis memuru olan Liam Trimmer ve nişan töreni yapmak için Batı Avustralya'da arkadaşları ve aileleri ile bir araya geldi.

Ancak kutlama sırasında kaza geçiren 29 yaşındaki Liam, atar damarı kesildi. Arkadaşları ve aile üyeleri, sağlık ekipleri gelene kadarkendisine ilk müdahaleyi yaptı ancak sağlık ekipleri gelene kadar hayatını kaybetti.

Liam'ın ölümüne sebep olan kazanın nedeni ve detayları, henüz açıklanmadı.

BBC dizisi Wanted Down Under'da aldığı rolle kendisinden söz ettire ve daha sonra Avustralya'ya taşına ve oradaJoondalup Polis Akademisi'nden mezun olan Liam, WA Polis Sendikası'ndaki meslektaşları tarafından "olağanüstü bir memur" ve "emniyet ailesinin değerli bir üyesi" olarak tanımlandı.

İngiliz dizi Yıldızı Liam Trimmer, kendi nişan töreninde geçirdiği kaza sonrası atardamarı yırtıldı, ağır kanama geçiren oyuncu hayatını kaybetti

İngiliz dizi Yıldızı Liam Trimmer, kendi nişan töreninde geçirdiği kaza sonrası atardamarı yırtıldı, ağır kanama geçiren oyuncu hayatını kaybetti

İngiliz dizi Yıldızı Liam Trimmer, kendi nişan töreninde geçirdiği kaza sonrası atardamarı yırtıldı, ağır kanama geçiren oyuncu hayatını kaybetti

İngiliz dizi Yıldızı Liam Trimmer, kendi nişan töreninde geçirdiği kaza sonrası atardamarı yırtıldı, ağır kanama geçiren oyuncu hayatını kaybetti

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Avustralya 3.Sayfa Magazin Dünya Haberler

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