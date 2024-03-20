İnegöl'de zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü, minibüs ve motosikletin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Ara sokaktan caddeye çıkan Halil İbrahim S. (69) yönetimindeki 16 P 7238 plakalı minibüs, cadde üzerinde seyreden Serkan A. (39) yönetimindeki 16 M 06100 plakalı özel halk otobüsü ve Emre K. (23) yönetimindeki 16 BBC 678 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kazada sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA