İnegöl'de Suriye uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binaya düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 10 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ihbar üzerine, Orhaniye Mahallesi'ndeki bir binaya sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekiplerince düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 10 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.