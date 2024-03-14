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İnegöl'de otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Zadeemin ile Hal sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Hal sokakta seyir halinde olan sürücü Ayşenur Y. Yönetimindeki 07 AAC 144 plakalı otomobil, Zadeemin sokaktan çıkış yapan sürücü İsmail Hakkı K.(36) yönetimindeki 16 BHR 283 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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