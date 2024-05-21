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İkizleri 'mandal' ayırdı - Balkonda mandalla oynarken düşen çocuk öldü

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Nevşehir'de evlerinin balkonunda mandalla oynarken düşen çocuk yaşam mücadelesini kaybetti. Olay Pazar günü öğle saatlerinde 2000 Evler Mahallesi 61. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre balkonda bulunan mandal sepeti ile oynayan ikiz kardeşlerden 2 yaşındaki E.G. elindeki mandal sepetini yere düşürdü. Mandal sepetine bakmaya çalışan E.G. de dengesini kaybederek yere düştü. Olayı gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan E.G. daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden E.G.'nin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

İkizleri 'mandal' ayırdı

-Balkonda mandalla oynarken düşen çocuk öldü

NEVŞEHİR - Nevşehir'de evlerinin balkonunda mandalla oynarken düşen çocuk yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay Pazar günü öğle saatlerinde 2000 Evler Mahallesi 61. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre balkonda bulunan mandal sepeti ile oynayan ikiz kardeşlerden 2 yaşındaki E.G. elindeki mandal sepetini yere düşürdü. Mandal sepetine bakmaya çalışan E.G. de dengesini kaybederek yere düştü. Olayı gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan E.G. daha sonra Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden E.G.'nin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Devlet Hastanesi Nevşehir Çocuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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