İki çocuk ürününde ölüm riski bulundu

Ticaret Bakanlığı, 2 çocuk ürününün daha piyasadan toplatılmasına karar verdi. Ürünleri markalarına kadar açıklayan bakanlık, iki üründe de ölümcül risk bulunduğunu ve bu nedenle yasaklandığını duyurdu. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı insan sağlığını tehlikeye düşüren "güvensiz" olarak nitelediği ürünlerin listesini güncellemeye devam ediyor. Yapılan denetimler sonucu ticareti uygunsuz bulunan ürünler piyasadan toplatılıyor.

"SASTA" MARKA ÇOCUK SAATİ YASAKLANDI

FİRMA: Sasta Ev Gereçleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

FİRMA ADRESİ: Fevziçakmak Mah. 10753. Sk. E Blok No: 42G Karatay / Konya

MARKA: Sasta

Barkod No: 8683613402939

ÜRÜN ETİKET ADI: Sasta/Children's Watch

ÜRÜN TANIMI: Çocuk Kol Saati

MENŞE ÜLKE: Türkiye

TAŞIDIĞI RİSKLER: Kimyasal

GÜVENSİZLİK NEDENİ: Kol Saati Kordonunda Tespit Edilen Toplam Kurşun (Pb) İçeriğinin Limit Değerden Yüksek Olması

ALINAN ÖNLEM: Piyasaya Arzın Yasaklanması Ve Toplatma

2 ÇOCUK ÜRÜNÜ DAHA PİYASADAN TOPLATILIYOR

"Can Sport" marka Zıplama Topu ve "Little Chef" marka küçük oyuncakların piyasaya arzı yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi. İki ürünün de boğulma riski taşıdığı belirtildi.

GÜVENSİZLİK NEDENİ

Zıplama topuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ürün üzerinde yer alan top tıpasının küçük parça oluşturması nedeniyle çocuk sağlığına güvensizlik riski (aspirasyon-boğulma) taşımaktadır" denildi.

"Little Chef" oyuncak için yapılan açıklamada ise "Havuç ve mısır numunelerinin orijinal numunelere göre küçük parçalar olduğu, domates üzerindeki cırt bantın 19.1 N da kopma gösterdiği ve kasa üzerindeki etiketler jelatinle kaplı ıslatma yöntemi ile çıkması nedeniyle TS En 71-1 standardı gereklerini karşılamadığından küçük çocuklar için boğulma riski taşımaktadır."