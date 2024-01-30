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Iğdır'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Şüpheli Tutuklandı

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Iğdır'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 15 gram uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Iğdır'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Aralık ilçesinde "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada, 15 gram uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerden uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 8 kişi hakkında da işlem yapıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Jandarma Iğdır Güvenlik Adliye Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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